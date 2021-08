Ducati Panigale V2 Troy Bayliss, la special magnifica

Per i fan della Ducati è “Baylisstic”, il missile australiano che ha portato in orbita le rosse di Borgo Panigale. Troy Bayliss è stato uno dei protagonisti assoluti del motociclismo, capace di vincere tre titoli mondiali nella Superbike (2001, 2006 e 2008) con 52 vittorie e 94 podi. Per rendere omaggio al suo campione, a vent’anni dalla conquista del primo titolo mondiale Superbike, Ducati lancia una special fantastica e prodotta in serie numerata: la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary.