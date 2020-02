Panigale V2, la nuova superbike bicilindrica Ducati

Il mondo delle due ruote si appresta a tornare in pista, la settimana prossima Phillip Island dà il via al Mondiale Superbike e poi toccherà alla MotoGP regalare ai fan nuove emozioni. Ducati non si farà trovare impreparata e accompagna la stagione 2020 con le sue nuove superbike stradali: ha già svelato la V4 Panigale e la variante V4 Streetfighter , ma adesso tocca alla bicilindrica carenata , che cambia nome e diventa Panigale V2 .

Il nome appunto, Panigale V2 e non più 959 Panigale, un segno tangibile dellʼassonanza di prestazioni e design con la gamma 4 cilindri Ducati. A cambiare sostanzialmente, però, è anche il design della moto, che svela il proiettore full-LED (anche delle luci diurne) e un inedito forcellone monobraccio in alluminio. Sotto il motore è collocato il silenziatore con uscita singola laterale. La livrea Rosso Ducati sposa i cerchi di colore nero e un equipaggiamento tecnico di primʼordine, con gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa II frenati da pinze monoblocco Brembo e lʼammortizzatore Sachs completamente regolabile.

Evoluta si presenta lʼelettronica della Panigale V2, che poggia sulla piattaforma inerziale a 6 assi, di tipo chiaramente sportivo ma che rende la moto sfruttabile e godibile per lʼutilizzo stradale. La sella è ora più confortevole e rivista è la taratura delle sospensioni. Il motore è il nuovo Superquadro di 955 cc Euro 5, che sviluppa 155 CV a 10.750 giri/minuto, per una coppia massima di 104 Nm a 9.000 giri. Tre i Riding Mode: Race, Sport e Street.

La superbike media (si fa per dire…) è dotata di tutto, dal Ducati Traction Control allʼABS Cornering EVO, fino al cambio elettronico Quick Shift. Il pilota può contare sulla strumentazione digitale con schermo full-TFT a colori da 4,3 pollici, predisposto per la funzione “Lap Timer GPS” (per chi corre in pista) con analisi dei dati. Arriva a listino a marzo, prezzi da 17.990 euro.

