Zelensky ai russi: "Putin vi manda consapevolmente a morire"

Vladimir Putin manda consapevolmente "i suoi cittadini a morire".

Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha lanciato un appello ai russi a scappare dalla "mobilitazione criminale". Parlando in russo nel suo consueto messaggio serale, il leader di Kiev ha affermato che "i comandanti russi non si preoccupano della vita" del loro popolo. "E' meglio non accettare una convocazione che morire in una terra straniera come criminale di guerra", ha aggiunto.