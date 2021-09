Von der Leyen: "Valutiamo centro di intelligence Ue"

Ansa

"Dobbiamo gettare le basi per un processo decisionale collettivo, sulla base di una conoscenza situazionale. Se gli Stati membri non condividono le loro informazioni a livello europeo, falliremo. Essenziale quindi migliorare la cooperazione in materia di intelligence". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "L'Ue potrebbe prendere in considerazione la creazione di un proprio Centro comune di conoscenza situazionale".