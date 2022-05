Vaiolo delle scimmie, Ue lavora ad acquisto vaccini e antivirali

L'Ue, attraverso l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, sta lavorando a un acquisto centralizzato di vaccini e antivirali contro il vaiolo delle scimmie.

È quanto si apprende da fonti europee secondo le quali ci sarebbe un "largo consenso". Le stesse fonti sottolineano come la vaccinazione sarà in ogni caso limitata "a casi molto specifici" dato che trasmissibilità e rischio connessi al vaiolo delle scimmie "non è comparabile con il Covid".