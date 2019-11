Usa, spari sugli spalti durante una partita di football: due feriti

Momenti di terrore durante una partita di playoff di football del liceo di Pleasantville (New Jersey). Un uomo ha sparato sugli spalti mentre si stava giocando la partita tra Greyhounds e Camden. In pochi istanti si è scatenato il panico, con i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti costretti a scappare comprensibilmente molto spaventati. Due persone tra gli spettatori (un adulto e un bambino) sono rimasti feriti: subito ricoverati, non sono in pericolo di vita. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato arrestato.