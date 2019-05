Usa, Mike Pompeo in missione in Europa: vedrà Merkel e May

Il capo della diplomazia americana, Mike Pompeo, sarà in Europa la prossima settimana. Il 7 maggio è previsto a Berlino l'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il giorno successivo quello a Londra con la premier britannica Theresa May. Pompeo sarà poi in Finlandia per la riunione dei ministri del Consiglio Artico a Rovaniemi, alla quale potrebbe presenziare anche il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, e in Groenlandia.