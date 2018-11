Usa, incendi in California: 71 vittime, oltre mille i dispersi

In una intervista che andrà in onda su Fox News Sunday, Trump ha detto di essersi sorpreso nel vedere immagini di vigili del fuoco intenti a rimuovere della sterpaglia vicino a un incendio, aggiungendo che "avrebbe dovuto essere tolta prima".



Venerdì sono stati trovati otto corpi, portando il totale a 71, mentre il numero dei dispersi è aumentato da 631 a a oltre mille, anche se lo sceriffo Kory Honea ha spiegato che alcuni nomi sull'elenco potrebbero essere duplicati o scritti in modo diverso, o potrebbero essere di persone sfuggite ai roghi senza sapere di essere nella lista o che non hanno chiesto di essere cancellate una volta ritrovate. "Stiamo ancora ricevendo chiamate e visionando email", ha aggiunto lo sceriffo.