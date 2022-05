Ucraina, Zelensky: "In Donbass c'è l'inferno"

Nel suo discorso serale, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, ha parlato della situazione nel Donbass.

"C'è l'inferno e non è un'esagerazione", ha detto. "Il brutale e assolutamente inutile bombardamento di Severodonetsk, 12 morti e decine di feriti in un solo giorno. I bombardamenti di altre città, gli attacchi aerei e missilistici dell'esercito russo: tutto questo non è solo ostilità bellica", ha aggiunto.