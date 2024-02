Ucraina, Zelensky: "Auspico un vertice di pace in Svizzera a primavera" | Il premier: "12 mld dagli Usa nel 2024"

Fotogallery - Russia, Putin sale a bordo del nuovo bombardiere nucleare ipersonico: nome in codice "Blackjack" per la Nato

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 733.

Zelensky fa il punto di due anni di guerra in una lunga conferenza stampa a Kiev. "L'Ucraina perderà questa guerra? Sono sicuro di no - ha affermato - Non abbiamo alternative se non vincere". Ma le possibilità di successo sul campo di battaglia, ha rimarcato, dipendono dai "partner occidentali e dal loro supporto". E auspica "un vertice di pace in Svizzera a primavera". Il premier di Kiev Shmyhal dice che dagli Usa quest'anno arriveranno 12 miliardi di dollari di aiuti: "E' quanto abbiamo concordato con Washington", chiarisce. Il Papa all'Angelus chiede di ritrovare "quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni per una pace giusta".