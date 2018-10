Trump: "Putin probabilmente coinvolto in omicidi ma non in Usa"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che il leader del Cremlino Vladimir Putin "probabilmente" sia stato coinvolto in assassini e avvelenamenti. "Probabilmente sì, probabilmente", ha risposto al conduttore del popolare programma "60 minutes" che gli chiedeva se pensava che Putin fosse coinvolto in "assassini, in avvelenamenti". Ma "non nel nostro Paese", ha precisato Trump.