Sucidio Epstein, rimosso da sorveglianza speciale da psicologo

Jeffrey Epstein è stato rimosso dalla sorveglianza speciale in luglio dopo che uno psicologo lo aveva ritenuto sicuro, ovvero non a rischio suicidio. E' quanto emerge da una lettera inviata dal Dipartimento di Giustizia americano alla Camera. "Il Dipartimento può confermare che Epstein era stato messo sotto sorveglianza speciale in luglio ed è stato successivamente rimosso dopo la valutazione di uno psicologo".