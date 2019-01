Strasburgo: in Italia disparità a livello locale per accesso aborto

"Nonostante la situazione sembri migliorata, permangono disparità d'accesso all'interruzione di gravidanza a livello locale" e "l'Italia non ha dato informazioni sulle misure prese per prevenire atti di molestia morale contro i medici non obiettori di coscienza". Lo scrive il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa in merito alle violazioni della Carta sociale europea, riscontrate nel 2016 dopo un ricorso della Cgil.