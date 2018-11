Trump attacca la Clinton: sposata a un marito infedele e processato

Durissimo attacco di Donald Trump contro Hillary Clinton : il tycoon ha accusato il marito Bill di infedeltà ed evocando l'impeachment a cui fu sottoposto l'ex presidente in seguito all'affaire Lewinsky . "Hillary è sposata con un uomo che è stato messo in stato di accusa per aver mentito su cosa successe con un'altra donna", ha affermato Trump nello stato di Washington. "Dovette affrontare un grande processo - ha proseguito - e non fu facile".

Un attacco molto pesante e personale, quasi che Trump tema davvero il suo avversario, soprattutto dopo la pubblicazione di alcuni sondaggi che danno l'ex first lady in vantaggio. A ciò va aggiunta la crescita di popolarità del presidente uscente Barack Obama che, secondo la Cnn, non è mai stato gradito agli americani come ora. Un appeal che è una buona notizia proprio per la Clinton, che si presenta come la candidata in grado di garantire una continuita' con i due mandati di Obama.