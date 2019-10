Siria, Pence e Pompeo ad Ankara per negoziare cessate il fuoco

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che il vicepresidente, Mike Pence, e il segretario di Stato, Mike Pompeo, si recheranno in Turchia mercoledì per negoziare un "cessate il fuoco". Secondo la Casa Bianca, Pence si incontrerà ad Ankara giovedi' con il presidente Recep Erdogan, che continua a ripetere di voler continuare l'offensiva contro la milizia curda siriana dell'Ypg, descritta come "terrorista".