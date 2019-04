Siria, Ong: "Undici bambini morti nel campo profughi di Al Hol"

Undici bambini sono morti nell'est della Siria nel campo profughi di Al Hol, al confine con l'Iraq, per l'assenza di aiuti umanitari. E' la denuncia dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui il bilancio dei minori morti, da dicembre a oggi, è salito a 218. Ad Al Hol, secondo l'Onu, sono ammassati più di 70mila civili, in larga maggioranza donne e bambini: sono persone fuggite dalle zone occupate in passato dall'Isis.