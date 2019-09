Regeni, Di Maio: serve chiaro epilogo e punire colpevoli

Per far decollare i rapporti tra Italia ed Egitto è imprescindibile "un chiaro epilogo" della vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso alla periferia de Il Cairo nel febbraio 2016. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando che "i rapporti non avranno un incremento e non potranno decollare se prima non ci sarà la verità su tutta la vicenda e i colpevoli non saranno puniti".