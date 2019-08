Proteste a Hong Kong, governatrice Lam: "Ora piattaforma di dialogo"

Dopo la maxi-manifestazione pacifica di domenica, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato l'immediata "piattaforma di dialogo" per risolvere i problemi alla base della grande mobilitazione anti-governativa degli ultimi due mesi e mezzo. C'è l'impegno a dare risposte alle accuse sulla brutalità della polizia, mentre sulla contestata legge sulle estradizioni non c'è ritiro formale perché "è morta e non c'è alcun piano per riesumarla".