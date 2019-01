Nucleare, Iran: "Condotto lancio orbitale satellite, ma è fallito"

Nonostante la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu che invita Teheran a non intraprendere attività legate a missili balistici in grado di portate armi nucleari, l'Iran ha reso noto di aver condotto un lancio orbitale di un satellite, non andato però a buon fine. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ritiene l'invio di satelliti in orbita una violazione della risoluzione, mentre Teheran insiste sulla loro liceità.