Netanyahu: "Missili Iran per colpire Israele anche in Yemen"

"L'Iran sta cercando di sviluppare e schierare missili guidati ad alta precisione che possono colpire Israele da ogni punto del Medio Oriente, Yemen compreso". Lo ha affermato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. "Li vogliono schierare in Iraq e in Siria e vogliono convertire l'arsenale del Libano di 130mila razzi in armi guidate ad alta precisione", ha aggiunto.