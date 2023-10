Israele, Meloni: "Tornare a porre la questione di due popoli e due Stati"

"Alla luce della situazione di questi giorni in Europa, delle manifestazioni che istigano all'odio contro Israele e le comunità ebraiche, e degli attentati in Europa, è giunta l'ora di condannare ogni atto di terrorismo, compreso quello di matrice islamica, per troppo tempo sottovalutato", ha aggiunto.

"Rischi sicurezza da immigrazione di massa"

Il presidente del Consiglio ha quindi ricordato che l'autore dell'attentato di Bruxelles sbarcò nel 2011 in Italia, "come già successo in passato per altri terroristi. Per questo ho più volte cercato di accendere i riflettori sul fatto che dall'immigrazione illegale di massa possono sorgere anche gravi rischi per la sicurezza in Europa, quindi non possiamo più permetterci titubanze, ne va della sicurezza dei cittadini europei".