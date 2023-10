Gli Usa frenano Israele, l'esercito: "Potremmo non attaccare Gaza via terra" | In arrivo Biden: incontrerà Netanyahu, Abu Mazen e Al Sisi

Il presidente americano Biden , che è in arrivo a Tel Aviv per incontrare Netanyahu, Abu Mazen e Al Sisi, ha avvertito che un'occupazione israeliana della Striscia sarebbe "un grosso errore". Ma il primo ministro di Israele, visitando una base militare, ha detto: "Nei prossimi giorni colpiremo Gaza con forza ". E le forze armate israeliane confermano che l'ipotesi di un cessate il fuoco con gli estremisti palestinesi di Hamas è ancora lontana, anche se la nuova offensiva "potrebbe essere qualcosa di diverso" dall'invasione di terra annunciata nei giorni scorsi.

Biden prima in Israele, poi in Giordania Joe Biden dovrebbe restare in Israele, dove incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu, per circa 5 ore. Lo riferisce la tv israeliana canale 12. Al di là dell'impegno militare che gli Usa hanno già garantito con l'invio di due portaerei e decine di jet, Washington sta fissando dei paletti precisi per l'intervento israeliano nella Striscia. E sta lavorando per evitare la deflagrazione di un conflitto più esteso, con gli occhi puntati prima di tutto sull'Iran.



Summit a 4 su Gaza e processo di pace Confermata anche la successiva vista ad Amman, capitale della Giordania, per un incontro con re Abdallah II. Biden parteciperà quindi a un summit con il presidente dell'Anp Abu Mazen e quello egiziano Abdel-Fattah Al Sisi. Il vertice in Giordania "discuterà dei pericolosi sviluppi a Gaza e delle loro ripercussioni sulla regione".

I quattro leader cercheranno anche di lavorare per "trovare un orizzonte politico che rilanci il processo di pace israelo-palestinese", bloccato da anni. Al momento, infatti, gli sforzi per creare uno Stato palestinese che conviva accanto a Israele sono ad un punto morto. Il governo del primo ministro Netanyahu si è fermamente opposto e l'amministrazione Biden ha sostenuto le richieste per una soluzione a due Stati, ma ha fatto poco a livello diplomatico per portare avanti tale obiettivo.

Hamas: "Biden ingannato da narrazione israeliana" Intanto Hamas ha accusato il presidente americano di essersi lasciato ingannare "dalla narrazione israeliana", affermando che gli Stati Uniti sono "colpevoli di questa guerra contro il nostro popolo". Interpellato dalla Cnn, il portavoce del gruppo estremista palestinese, Hazem Qassem, ha bollato come "aggressiva" la posizione degli Stati Uniti nei confronti del popolo palestinese, sostenendo che la visita di Biden miri a fornire sostegno finanziario e morale a Israele, incoraggiandolo al tempo stesso a "commettere ulteriori massacri contro i palestinesi".