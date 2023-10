Gaza, ancora raid di Israele: decine di vittime | Netanyahu a Putin: "Avanti fino alla distruzione dei terroristi" | Ucciso il capo della Shura di Hamas

Fotogallery - Influencer e First Lady in Ecuador, chi è Lavinia Valbonesi

Almeno 54 persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste uccise e altre decine ferite nella notte. Netanyahu sente Putin: "Avanti finché Hamas non sarà distrutto". E proprio Hamas ha diffuso il primo video dove si vede un'israeliana in ostaggio: il drammatico appello della giovane. Il presidente americano Joe Biden si recherà in Israele mercoledì e incontrerà Benjamin Netanyahu, facendo tappa anche in Giordania, dove incontrerà Re Abdallah e il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen. L'Oms: "Gli aiuti arrivino a Gaza entro 24 ore o sarà la catastrofe". Sono quasi 500mila gli sfollati interni israeliani. I cittadini stranieri e palestinesi con nazionalità straniera potranno uscire da Gaza attraverso il valico di Rafah con l'Egitto. L'esercito israeliano: "Uccisi il capo dell'intelligence e il capo della Shura (il Consiglio politico, ndr) di Hamas". Il capo dello Shin Bet (la sicurezza interna), Ronen Bar, ha ammesso le proprie responsabilità per l'attacco subito il 7 ottobre. Scelti i 2mila soldati americani che si preparano a sostenere Israele.