Iran, donna giustiziata per aver ucciso marito quando era minorenne

Zeinab Sekaanvand, cittadina curda iraniana di 24 anni, è stata giustiziata a Urmia, in Iran. Lo ha annunciato l'Ong Amnesty International. "La sua esecuzione dimostra il disprezzo delle autorità iraniane per il diritto alla vita", ha dichiarato Philip Luther, direttore di Amnesty per il Medio Oriente. Zeinab era stata arrestata nel 2011, a 17 anni, accusata dell'omicidio del marito che era stata costretta a sposare all'età di 15 anni.