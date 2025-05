India-Pakistan e la paura nucleare: quanto sono potenti i due arsenali atomici

Né l'India né il Pakistan sono firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare. Tuttavia, entrambi i Paesi aderiscono a un accordo bilaterale che vieta l'attacco reciproco alle installazioni atomiche, scambiandosi annualmente gli elenchi delle proprie strutture nucleari. Ciononostante, la mancanza di trasparenza sulle dimensioni e le capacità esatte dei loro arsenali rimane una fonte di preoccupazione internazionale. In sintesi, India e Pakistan possiedono arsenali nucleari di dimensioni comparabili, ma con differenze significative nelle rispettive dottrine nucleari, che si definiscono appunto "asimmetriche". Nuova Delhi ha adottato una politica di "non primo uso" (Nfu, "No first use"), impegnandosi a utilizzare per prima le armi nucleari solo in risposta a un attacco analogamente nucleare contro il suo territorio o le sue forze. A rendere lo scenario ancora più instabile è la dottrina del "first use" del Pakistan, detta anche "dottrina di rappresaglia", che prevede l'impiego di armi nucleari anche in risposta a minacce convenzionali (cioè non atomiche) ma considerate "esistenziali". Sulla scia della dottrina russa. Il Pakistan ha inoltre sviluppato armi nucleari tattiche a corto raggio, come il missile Nasr, destinate all'uso sul campo di battaglia per contrastare forze convenzionali superiori.