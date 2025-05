Pakistan-India, arriva il cessate il fuoco | Trump annuncia: "Tregua immediata e completa"

Tensione tra il Pakistan e l'India: il conflitto tra i due Paesi iniziato con un primo attacco il 7 maggio è per ora rientrato come annunciato da Donald Trump, che ha spiegato che i due Stati hanno "concordato un cessate il fuoco immediato". Nella mattinata Islamabad aveva lanciato il suo contrattacco di risposta "all'aggressione indiana", colpendo l'aeroporto di Pathankot e la base aerea di Udhampur in una rappresaglia definita "occhio per occhio". L'esercito aveva spiegato di aver avviato l'Operazione "Bunyanun Marsoos", nome ripreso da un versetto coranico che significa "muro indistruttibile". Nella città indiana di Jammu, i raid hanno provocato almeno cinque morti e blackout. Dopo aver controreplicato all'offensiva nemica, le forze armate indiane avevano segnalato il trasferimento di truppe pakistane verso le zone di confine, interpretato come un segnale di escalation. Generando preoccupazione nel mondo per gli arsenali nucleari dei due Paesi.