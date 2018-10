Giornalista bulgara uccisa, romeno arrestato sarà rilasciato

Sarà rilasciato l'ucraino con passaporto romeno arrestato in Bulgaria perché sospettato di coinvolgimento nell'uccisione della giornalista televisiva Viktoria Marinova. Lo riferisce la Procura di Ruse, città in cui la 30enne è stata violentata e strangolata. Secondo i media locali, è stato confermato il suo alibi mentre le tracce di Dna non corrispondono a quelle ritrovate sul luogo del delitto, in un parco non lontano dal Danubio.