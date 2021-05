Gerusalemme, crolla la tribuna di una sinagoga: decine di feriti

-afp

Decine di ebrei ortodossi sono rimasti feriti nel rione di Givat Zeev, a Gerusalemme, nel crollo di un'affollata tribuna durante una celebrazione religione organizzata in una sinagoga in occasione della festività di Shavuot. Le condizioni di dieci persone sono gravi. Solo poche settimane fa un altro incidente: 45 persone sono morte sul monte Meron, in Galilea, durante un raduno religioso a cui hanno partecipato circa 100mila ebrei ortodossi.