Gb, personal trainer distribuisce volantini nei fast food: "Non servite il mio cliente, deve dimagrire"

"Non servitelo, non dategli da mangiare, se volete salvarlo". E' l'appello-messaggio del personal trainer di Darren McClintock, inviato ai fast food di Middlesbrough, affinché possa finalmente dimagrire, perdendo molto dei suoi oltre 300 kg. Un'iniziativa bizzarra quella dell'atleta Mike Hind, ma che ha l'obiettivo di far guarire dall'obesità il suo poco motivato assistito.

Darren McClintock, 27 anni, per sua stessa ammissione sa di essere in una situazione a dir poco a rischio. Dopo anni di stravizi, un'adolescenza segnata dal bullismo, un giorno ha capito che la sua voracità lo avrebbe portato presto alla malattia e alla morte.



Così, spronato anche dalla madre, si è rivolto a un personal tranier per perdere peso. Un obiettivo difficile per chi ha fatto del cibo spazzatura la propria ragione di vita. Da qui l'appello di Mike Hind, che ha chiesto aiuto alla comunità di Darren. "Non datgli piu' quel cibo, altrimenti lo ucciderete".