Francia, spari al mercatino di Natale a Strasburgo | Media: "Due morti e 11 feriti gravi"

Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti: Per i media locali, ci sarebbe almeno due morti e 11 feriti gravi. L'area intorno al centro storico è stata blindata. L'assalitore, identificato come elemento "radicalizzato", è poi scappato. Il sindaco: "Non uscite di casa".