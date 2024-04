Francia, sciopero dei controllori: cancellati migliaia di voli

In Francia migliaia di voli sono stati annullati a causa di uno sciopero dei controllori di volo.

L'annuncio, mercoledì mattina, di un accordo raggiunto in extremis da parte del principale sindacato della categoria, Sncta, aveva lasciato sperare in un miglioramento della situazione, che però non c'è stato: per revocare lo sciopero era troppo tardi, e comunque gli altri 3 sindacati dei controllori hanno mantenuto la loro decisione di astenersi dal lavoro. Il risultato è la cancellazione di molti voli: secondo la Direzione dell'aviazione civile, soltanto 2.300 voli su 5.200 risultano confermati.