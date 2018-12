Francia, per sicurezza Capodanno massiccio dispiegamento di uomini

Dopo l'attentato a Strasburgo e la rivolta dei gilet gialli, la Francia ha ordinato un dispiegamento di uomini senza precedenti per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti per il Capodanno. Oltre 147mila tra agenti e gendarmi, infatti, sono stati mobilitati in tutto il Paese: a preoccupare in modo particolare Parigi sono, ha spiegato il ministro dell'Interno, le "proteste non autorizzate" e "un'accresciuta minaccia terroristica".