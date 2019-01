Egitto, spariti da giorni due giovani tedesco-egiziani

Due giovani tedeschi, di 18 e 24 anni, con nazionalità anche egiziana, sono scomparsi da vari giorni in Egitto e, almeno secondo i genitori, sarebbero stati arrestati a causa di uno scambio d'identità. Un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha detto che l'ambasciata de Il Cairo è in contatto con le autorità del Paese per risolvere il caso. Entrambi i giovani hanno padre egiziano e madre tedesca.