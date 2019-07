Dazi, delegazione Usa vola in Cina per trattative commerciali

Il rappresentante americano per il commercio, Robert Lighthizer, accompagnato da un piccola delegazione di funzionari volerà in Cina lunedì per quello che è il primo incontro faccia a faccia da maggio nell'ambito delle trattative commerciali fra gli Stati Uniti e Pechino. Lighthizer sarà a Shanghai fino a mercoledì. Lo riportano i media americani citando un funzionario dell'amministrazione Trump.