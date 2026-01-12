Crans-Montana: sotto la lente i legami Comune-imprenditori, tra presunti conflitti d'interesse e mancati controlli

La tragedia di Capodanno al bar Le Constellation ha acceso i riflettori su una rete di possibili collusioni nell'esclusiva località sciistica svizzera di Crans-Montana, frequentata da sciatori, golfisti e studenti della prestigiosa scuola internazionale "Le Régent International School". Come riporta "Il Messaggero", l'incendio che ha provocato 40 morti e 116 feriti ha fatto emergere un sistema di presunti favoritismi tra amministrazione comunale e imprenditori locali, con controlli di sicurezza mai effettuati per anni nonostante l'obbligo di legge.