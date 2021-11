Covid, Macron: "Rinnovo del Green pass agli over 65 solo con la terza dose"

Da video

"Dal 15 dicembre in Francia la validità del Green pass per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo richiamo del vaccino contro il Covid". Lo ha annunciato in diretta tv dall'Eliseo il presidente Emmanuel Macron. "La pandemia non è ancora finita - ha detto -, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata".