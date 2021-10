Covid, decessi ancora in aumento in Russia: 1.075 in 24 ore

Afp

In Russia i decessi causati dal Covid sono in aumento per il quinto giorno consecutivo. Le autorità sanitarie hanno registrato nelle ultime 24 ore 1.075 morti (contro i 1.064 di venerdì) mentre i nuovi casi sono 37.678. Per tentare di contenere la nuova ondata, il presidente Putin ha deciso di mandare i suoi concittadini in ferie dal 30 ottobre al 7 novembre.