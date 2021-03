Johnson ha sottolineato come elemento "rassicurante", contro il timore di allarmi infondati sul siero AstraZeneca alimentati da quanto accaduto in alcuni Paesi Ue negli ultimi giorni, anche l'indicazione data dall'Ema, l'agenzia della farmaco europea, sul fatto che questo vaccino risulta "sicuro ed efficace".

La Francia ha già ripreso le vaccinazioni con Astrazeneca Intanto dopo il via libera dell'Ema, le vaccinazioni con AstraZeneca sono ripartite in Francia. Gli ambulatori dei medici di base che avevano bloccato le liste dopo l'annuncio di Emmanuel Macron, che martedì aveva sospeso per precauzione la somministrazione del siero dell'azienda anglo-svedese, hanno richiamato i pazienti. Anche le farmacie hanno ripreso a vaccinare i pazienti in lista con AstraZeneca.

Nuove restrizioni per 16 dipartimenti francesi La progressione dell'epidemia oltralpe però continua a essere preoccupante tanto che il premier Jeam Castex ha annunciato che da venerdì, e per le prossime quattro settimane, sedici dipartimenti, tra cui quelli dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, saranno oggetto di nuove restrizioni, anche se le scuole rimarranno aperte. Questa ripresa, ha quindi spiegato Castex, assomiglia sempre di "più a una terza ondata", in un contesto in cui ci "avviciniamo ai centomila morti". Di qui, la decisione di "frenare massicciamente" il virus.

Berlino riprende le vaccinazioni venerdì, Madrid mercoledì La ministra della Sanità spagnola, Carolina Darias, ha annunciato che il Paese iberico riprenderà la somministrazione del vaccino di AstraZeneca mercoledì. Darias ha affermato che la decisione è stata presa in concerto con le regioni. Berlino invece punta a ripartire già venerdì. "Il nostro obiettivo è che già domani durate la giornata si possa ricominciare a vaccinare con

AstraZeneca" in Germania., ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. Ferme, invece, Norvegia e Svezia che rimandano di almeno una settimana la decisione in merito.