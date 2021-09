Coronavirus, positivo un altro membro delegazione Bolsonaro a Onu

Ansa

Ancora un positivo al coronavirus nella delegazione che ha accompagnato il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, alle Nazioni Unite: Pedro Guimaraes, presidente della Caixa, ha annunciato sui social media di aver contratto il Covid-19 e di essere in isolamento dal suo rientro in Brasile. "Informo tutti che sono risultato positivo al Covid-19. Rimarrò in quarantena seguendo tutti i protocolli medici".