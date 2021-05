Coronavirus, Fauci: "In India serve un lockdown per settimane"

Ansa

"Tutta l'India dovrebbe entrare in lockdown per diverse settimane". Lo ha detto Anthony Fauci, l'esperto della Casa Bianca sulle pandemie, aggiungendo che "la cosa più importante nell'immediato è ottenere ossigeno, rifornimenti, farmaci, Dpi". L'immunologo Usa ha poi sottolineato che "a nessuno piace bloccare, ma se lo fai solo per poche settimane, potresti avere un impatto significativo sulle dinamiche dell'epidemia".