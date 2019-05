Corea del Nord: scarcerata donna accusata morte fratellastro di Kim

E' stata scarcerata Doan Thi Huong, la vietnamita di 30 anni condannata in Malaysia a metà aprile a 40 mesi di carcere per la morte di Kim Jong-nam, il fratellastro maggiore del leader nordcoreano Kim Jong-un. Già in giornata dovrebbe fare ritorno in patria. Lo riportano i media locali, secondo cui la donna è uscita dalla prigione femminile di Kajang, a Kuala Lumpur, scortata dai funzionari dell'immigrazione malese per l'espulsione.