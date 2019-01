Brexit, Palazzo Chigi: "Pronti a ogni scenario"

"In attesa di un chiarimento delle intenzioni di Londra sui prossimi sviluppi, il governo continuerà a lavorare in stretto contatto con le istituzioni Ue per limitare le conseguenze negative della Brexit, e, in particolare, per garantire i diritti dei cittadini italiani nel Regno Unito". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi commentando il voto di Westminster. "Siamo pronti a ogni scenario incluso il recesso senza accordo", afferma.