Brexit, Londra conferma: restano alcuni nodi da risolvere

Per poter arrivare a un accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit restano alcune "questioni irrisolte". La conferma arriva da una nota ufficiale congiunta il premier Theresa May e il ministro per la Brexit Dominic Raab, nella quale la Gran Bretagna ribadisce comunque la volontà di "fare progressi" per giungere all'intesa, anche perché "negli ultimi giorni i negoziati hanno prodotto progressi reali in un certo numero di dossier chiave".