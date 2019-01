Brexit, bocciato emendamento pro rinvio con 321 no e 298 sì

Sospiro di sollievo per Theresa May: Westminster ha bocciato l'emendamento vincolante al suo piano B sulla Brexit - prima firmataria la deputata laburista Yvette Cooper - concepito per imporre al governo la richiesta di un'estensione dell'articolo 50, e di un rinvio limitato della Brexit rispetto alla scadenza del 29 marzo, in caso di stallo prolungato. La proposta, che mirava ad allontanare il rischio d'un no deal, ha avuto 298 sì e 321 no.