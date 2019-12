Brasile, ordine degli avvocati invita Greta per una conferenza

Greta Thunberg sarà invitata a tenere una conferenza il prossimo anno in Brasile su proposta del presidente dell'Ordine degli avvocati brasiliano, Felipe Santa Cruz. Lo ha reso noto il quotidiano "O Globo". In settimana, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva chiamato "mocciosa" l'attivista per l'ambiente, lamentandosi per lo spazio a lei concesso dalla stampa.