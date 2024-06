Aviaria, l'Ue firma un maxicontratto per il vaccino: saranno fornite 665mila dosi

La Hera, braccio operativo della Commissione europea, ha firmato un contratto con la società farmaceutica inglese Seqirus per la fornitura di 665mila dosi di vaccino a uso umano contro la trasmissione dell'influenza aviaria. I vaccini, si legge in una nota, sono destinati alle persone più esposte al rischio di trasmissione, in primo luogo chi lavora in allevamenti avicoli e i veterinari. Il contratto, che ha la durata di quattro anni, prevede la possibilità che vengano forniti altri 40 milioni di dosi.