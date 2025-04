Procura Usa chiederà la pena di morte per Luigi Mangione, il killer del Ceo Brian Thompson

Il giovane, che nelle prossime ore comparirà per l'udienza di imputazione in tribunale federale, è già coinvolto in un procedimento parallelo davanti alla giustizia statale di New York, dove si è dichiarato non colpevole. Se sarà riconosciuto colpevole in sede federale, si aprirà una seconda fase processuale in cui la giuria dovrà decidere – all'unanimità – se infliggere davvero la pena capitale.