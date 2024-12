Ceo ucciso a New York, Luigi Mangione incriminato per omicidio come "atto di terrorismo"

I pubblici ministeri sostengono che Mangione sia arrivato a New York in autobus il 24 novembre, più di una settimana prima di uccidere Thompson. Mangione avrebbe alloggiato in un ostello, prolungando la sua permanenza più volte. Mangione, attualmente in carcere in Pennsylvania, dovrebbe tornare in tribunale giovedì per una nuova udienza sulle sue accuse per il possesso di armi da fuoco in Pennsylvania e sul tentativo di New York di estradarlo per affrontare le accuse più gravi contenute nell'atto di accusa.