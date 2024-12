Ceo ucciso a New York, l'avvocato di Mangione: "Non ho visto prove che sia lui il killer"

Si è conclusa l'udienza al Tribunale di Altoona, in Pennsylvania, nella quale Luigi Mangione si è opposto all'estradizione nello Stato di New York. L'avvocato del presunto killer ha rivelato di aver "creato un forte legame" con il suo cliente. "Combatteremo secondo le regole e con le protezioni costituzionali di cui gode Mangione". Al sospetto killer è stata negata la libertà su cauzione e rimarrà in carcere in Pennsylvania in attesa del completamento dell'iter per l'estradizione.