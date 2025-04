I leader mondiali a Roma per i funerali di Papa Francesco

Uniti per un giorno in nome di Papa Francesco. I leader del pianeta volano a Roma per i funerali del pontefice, Piazza San Pietro crocevia del mondo. 24 ore senza precedenti per gli scali romani, dove atterrano Trump, Macron, Starmer, Zelensky, Milei, Lula, i vertici dell'Unione europea e il Segretario generale dell'Onu, molti rappresentanti del Vecchio continente, dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe, re e regine in carica. Assenti il presidente russo, Vladimir Putin, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu.